'Estrela da Casa': Gael e Califfa batem boca por comida e Matheus se irrita

No reality show Estrela da Casa, a divisão dos alimentos entre os participantes tem causado novos atritos. Nesta terça-feira (27/8), quando chegaram os mantimentos, Gael Vicci decidiu dividir um pacote de biscoitos entre as duplas, o que gerou descontentamento, principalmente de Califfa. "Biscoito pra cada dupla? Po, galera, biscoito é liberado, Gaelzinho. Tem gente que não come, tem gente que come", criticou Califfa, sugerindo que a distribuição não fazia sentido.

Evellin comentou que só havia consumido um tipo específico de biscoito junto com o café, e Gael justificou que esses itens eram destinados a ser consumidos em pequenas quantidades, como com uma xícara de café. Rodrigo Garcia, no entanto, discordou, argumentando que a comida deveria estar disponível para quem quisesse, independentemente de suas preferências.

O debate sobre a moderação na distribuição dos alimentos gerou ainda mais frustração. Gael insistiu que a comida estava disponível para todos, mas Califfa lembrou da importância da moderação. "Tem que ter moderação, mano", disse ele, destacando a necessidade de equilíbrio.

No entanto, Matheus Torres mostrou-se irritado com a situação, expressando seu desdém pela discussão sobre os alimentos. "Eu quero que se f*** tudo, quer comer tudo, come", desabafou. Ele e Unna X criticaram a falta de comida suficiente e a sensação de que os participantes estavam exagerando nas reclamações, revelando a crescente tensão entre os competidores.

