Temáticas de gênero orientam a exposição da alagoana bruCa teXeira

Em cartaz na Casa de Cultura da América Latina, a exposição Quando o corpo se torna escultura, da artista bruCa teXeira, traz obras que refletem sobre temas como ligados aos processos e caminhos percorridos por pessoas trans e não-binárias. A exposição fica em cartaz até 13 de setembro, das 9h às 18h, e tem entrada franca.



Videoarte, pixel e gif arts, colagem, pintura digital, data art são algumas das linguagens exploradas pela artista nas obras que formam Quando o corpo se torna escultura bruCa investe também e na dobradinha arte e tecnologia para explorar a subjetividade cuir-transmasculina. Foi um convite do MediaLab, laboratório de pesquisa em arte e tecnologia da Universidade de Brasília (UnB), que trouxe a artista a Brasília.

Alagoana, bruCa teXeira é pesquisadora visual que atua principalmente em temáticas do corpo, sexualidade e gênero. Nascida em Maceió, vai passar um tempo em Brasília para incrementar a pesquisa. Suas produções geralmente gravitam em torno da arte digital e do audiovisual e incluem pintura, colagem, glitch art, data art, videoinstalação e animação. Atualmente, ela se dedica ao doutorado em Artes Visuais, com pesquisas e processos artísticos em torno da subjetividade transmasculina.





Serviço

Quando o corpo se torna escultura

De bruCa teXeira. Em cartaz até 13 de setembro, das 9h às 18h, na Casa de Cultura da América Latina (SCS Q. 4 Sala 103 - Asa Sul), . Entrada gratuita