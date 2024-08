Eleições 2024: quem são os candidatos à prefeitura de Maceió

Já foram encerrados os registros para as candidaturas às eleições municipais de 2024. Candidatos, federações e partidos políticos tinham até esta quinta-feira (15/8) para se candidatar no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral ou nos juízos eleitorais de forma presencial. Nos próximos meses, a atenção estará voltada para os próximos vereadores e prefeitos de cada município.

Confira os nomes dos candidatos à prefeitura de Maceió, capital de Alagoas:



JHC

JHC (foto: TSE)

João Henrique Caldas, ou JHC, procura a reeleição da prefeitura de Maceió pelo Partido Liberal. Foi deputado estadual, depois deputado federal pelo estado de Alagoas. JHC é formado em Direito Digital e mestrando em Gestão Pública, e tem como candidato a vice Rodrigo Cunha, que atualmente é senador. A candidatura faz parte da coligação "A força do trabalho", com os partidos Republicanos, PL, PP, Pode, PRD, União e Federação PSDB Cidadania. JHC declarou a posse de R$ 1.858.263,82 em bens totais. O número para votar em JHC é o 22.



Lenilda Luna

Lenilda Luna (foto: TSE)

Jornalista e servidora pública, Lenilda Luna é representante do Unidade Popular (UP) para a candidatura a prefeita de Maceió. Atua em educação popular e movimentos sindicais. Vania Gomes, catadora de materiais recicláveis, é sua candidata a vice. Declarou a posse de R$ 84.642,60 em bens totais. O número para votar em Lenilda Luna é o 80.



Lobão



Lobão (foto: TSE)

Anivaldo Luiz da Silva, ou Lobão (Solidariedade), serviu como vereador em 2016 e assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa de Alagoas. Tenta candidatura como prefeito de Maceió e tem como vice a socióloga Danúbia Barbosa. O candidato não há bens a declarar. O número para votar em Lobão é o 77.



Nina Tenório

Nina Tenório (foto: TSE)

Representante do Partido da Causa Operária (PCO), Nina Tenório é a candidata mais jovem na competição, com 25 anos. O vice na chapa de Nina Tenório é o estudante Liu Soares. Nina não tem bens a declarar. O número para votar em Nina Tenório é o 29.



Rafael Brito

RAFAEL BRITO (foto: TSE)

Deputado Federal desde 2023, Rafael Brito é empresário e foi secretário de estado na gestão de Renan Filho. Candidato pelo MDB a prefeito de Maceió, sua chapa conta com a vereadora Gaby Ronalsa como candidata a vice. Tem R$ 1.265.000,00 como bens totais. O número para votar em Rafael Brito é o 15.



Rony Camelinho



Rony Camelinho (foto: TSE)

Candidato a prefeito pela primeira vez, Rony Camelinho é administrador e representa o partido Agir em 2024. Seu vice é o empresário Pedro Donato. Rony não tem bens a declarar. O número para votar em Rony Camelinho é o 36.



*Estão citados na reportagem todos os candidatos listados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até às 23h59 do dia 15 de agosto de 2024. A matéria será atualizada caso novas candidaturas sejam disponibilizadas pela Justiça Eleitoral.

