Gustavo Silvestre traz Kafka para o palco no espetáculo Metamorfose

Metamorfose, espetáculo multilinguístico criado pelo artista goiano Gustavo Silvestre, chega a Brasília e será apresentado no sábado (31/8) e n domingo (1º/9), no Espaço Cultural Renato Russo. A entrada é gratuita e a classificação indicativa é 12 anos.

Inspirado na obra homônima de Franz Kafka, Metamorfose combina teatro, dança e projeções audiovisuais buscando resgatar de forma imersiva e contemporânea as reflexões do texto do autor tcheco. A narrativa aborda a história de um ser que, ao acordar, não reconhece mais seu próprio corpo. Como perde a mobilidade e a capacidade de se comunicar, ele precisa se reinventar. São explorados temas como a opressão das estruturas, símbolos de poder e o cotidiano cada vez mais implacável e desumano.

O solo de Gustavo Silvestre foi premiado por júri popular no Festival Imaginarius em Portugal, além de ser o único brasileiro convidado para o Buffer Fringe Festival, em Chipre. O espetáculo já circulou nacionalmente em 2023 e volta neste ano nas cidades de Goiânia, Anápolis, Palmas, Brasília e Belo Horizonte.

Serviço

Metamorfose

Com Gustavo Silvestre. Sábado (31/8), às 20h, e domingo (1º/9), às 19h, na Sala Marco Antõnio, no Espaço Cultural Renato Russo.