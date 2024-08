Cia. Escambo leva peça sobre o amor romântico para as ruas do DF

Com um espetáculo que propõe refletir sobre as dimensões do amor romântico, a Cia. Teatral Escambo vai para as ruas a partir deste sábado (31/8) com o espetáculo Opostos. Nascida há 10 anos, a peça foi criada para falar de machismo e papeis sociais pré-estabelecidos. Ao longo de uma década de existência, a dramaturgia acabou aprimorada e atualizada. É essa versão incrementada pela maturidade que a Escambo leva para Planaltina, Sobradinho 2 e Fercal com apresentações marcadas até do dia 29 de setembro.

A versão 2024 de Opostos tem direção de Zé Regino, que aceitou o convite da companhia para lapidar o espetáculo. “A gente viu que esse tema é um tema que nunca sai de moda. Então a gente voltou e colocou um outro foco, outra lupa, falando da questão do amor romântico como forma de sustentar o patriarcado”, avisa a atriz Letícia Souza, que faz parte do elenco. “Essa ideia de como a mulher tem que se portar, como o homem tem que se portar em relação ao que é vendido sobre o amor romântico, a gente traz de forma muito leve essas questões. Falamos da violência contra a mulher, do ciúme visto como uma prova de amor e mostramos que não é bem por aí.”

A música ao vivo é parte fundamental do espetáculo. A intenção dos títulos escolhidos é mostrar como a temática do amor romântico está embutida em tudo o que se consome, incluindo a música. “A gente traz para a reflexão e o tempo todo pergunta ao público. É um espetáculo muito interativo. E não estamos ali para dar respostas e sim para fazer o público questionar se isso que é vendido para a gente é real”, conta Letícia, que divide o palco com André Müller.

A estreia do espetáculo, neste sábado, será no estacionamento em frente à estação Arapoangas, em Planaltina, na Praça São Sebastião, com apresentações às 10h e às 17h. A intenção do grupo sempre foi fazer teatro de rua e facilitar o acesso do público aos espetáculos, por isso a entrada é gratuita.





Serviço

Opostos

Com Cia. Teatral Escambo. Apresentações sempre às 10h e às 17h.

Confira a programação:





Sábado (31/8), na Praça São Sebastião, Planaltina

Dia 14 de setembro, em frente à administração, Sobradinho II

Dia 21 de setembro. na Quadra de esportes do Complexo esportivo Alto Bela Vista, Fercal

Dia 28 de setembro, na Praça Seu Teodoro, em Sobradinho