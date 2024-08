Cine Brasília lança chamada pública para exibição gratuita

A partir desta quitna-feira (29/8), o Cine Brasília libera a Chamada Pública para convocar obras visuais realizadas por meio do Fundo de Apoio à Cultura (FAC-DF). Os filmes selecionados serão exibidos gratuitamente no Cine Brasília em sessões individuais ou compondo a programação da Mostra FAC, privilegiando o caráter pedagógico, inclusivo e formativo do público. Os pré-requisitos para inscrição são: o Certificado de Produto Brasileiro (CPB), residência no DF e arquivos complementares para acessibilidade audiovisual.

Foi por meio da Chamada Pública de Curtas que o documentário paraense Meus santos saúdam teus santos entrou para a programação do Cine Brasília e será exibido durante o CineSemana, que tem início nesta quinta (29/8) e segue até dia 4 de setembro. Dirigida e roteirizada por Rodrigo Antônio, a obra conta a perspectiva do diretor ao entrar em contato com o universo da espiritualidade, o que o levará a um encontro com seus ancestrais. A obra foi indicada ao Grande Prêmio Otelo do Cinema Brasileiro 2023 e foi apresentada em 15 festivais e 25 mostras de cinema.

Em cartaz, também está o filme brasileiro Estômago 2: O Poderoso Chefe. Sequência do longa lançado há 17 anos, o filme segue Nonato, que conquista grandes poderosos da cadeia por meio de seus dotes culinários. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Cine Brasília, a partir de R$10.