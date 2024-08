André Togni comemora 40 anos de carreira em concerto na UnB

Em comemoração aos 40 anos de carreira, André Togni protagoniza um Concerto Performance nesta quinta-feira (29/8). Com a presença de Ricardo Nakamura, o encontro será realizado no Auditório de Música da UnB, às 20h20.

Os trabalhos de André possuem características únicas. O público é brindado com uma narrativa musical que mistura o convêncional com o elemento surpresa, provocando uma série de emoções que vão da sutileza ao drama. A arte do pianista é o uso da improvisação como elemento guia para construção musical de suas apresentações.

Togni é conhecido como pioneiro da integração do piano de cauda a um conjunto de percussão. Consolidado como versátil e inovador, o musicista domina as áreas da bateria, da composição e da produção musical. Em 2005, recebeu o Prêmio TIM de Música, na categoria de melhor grupo regional, pelo trabalho como produtor e diretor musical do grupo Casa De Farinha.





Serviço

Concerto Performance André Togni, 40 anos

Nesta quinta-feira (29/8), às 20h20, no Auditório de Música da UnB. Entrada gratuita