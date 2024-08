Livro traduzido por brasiliense vence prêmio da Embaixada da França

Anunciado no dia 30 de agosto em cerimônia na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, o brasiliense, poeta, tradutor e professor de latim Guilherme Gontijo Flores é o vencedor do Prêmio de Tradução da Embaixada da França. O prêmio foi concedido a partir da tradução do livro O ciclo de Gargântua e outros escritos, de François Rabelais. O tradutor recebeu 2.500 euros em um projeto de tradução de residência em um colégio na França.

A terceira edição da premiação contou com um júri formado por três tradutores vencedores da edição anterior: João Vicente, Juliana Estanislau de Ataíde Mantovani e Maria Glória Magalhães dos Reis. O trio julgou o texto traduzido por Guilherme como um trabalho desafiador, exercido com excelência pelo autor, por ser um projeto editorial ambicioso de traduzir obras completas do importante humanista francês.

‘O ciclo de Gargântua e outros escritos’ (foto: Divulgação)

O livro escolhido por Guilherme é o terceiro e último volume das Obras completas de Rabelais, publicadas pela Editora 34. O ciclo de Gargântua e outros escritos é uma mistura de narrativas, almanaques, cartas, versos e textos atribuídos ao autor, quase todos inéditos em português até agora. A coletânea proporciona ao leitor um guia de conhecimento sobre as múltiplas facetas do autor francês.