Jornalista lança livro sobre homossexualidade e cristianismo

A jornalista brasiliense Raquel Costa lança, nesta quinta-feira (29/8), o livro Saindo do armário e ficando na igreja: uma história de fé sem religião, às 19h, na Livraria Travessa do Shopping Casa Park. Em homenagem ao Dia Nacional da Visibilidade Lésbica (29/8), a obra retrata a história da própria autora: uma mulher cristã homossexual que relata um percurso desafiador de superações e sentimentos.

“Ser homossexual em um espaço conservador, como uma igreja evangélica, em meio a tantas pessoas cheias de culpas e defesas, foi surreal”, conta a autora, que cresceu em um lar evangélico. Mais do que um relato pessoal, Raquel expõe pesquisas que mostram como pessoas LGBTQIA+ têm mais riscos de cometer suicídio, o que é agravado, principalmente, em ambientes hostis à orientação sexual ou identidade de gênero.

Em Saindo do armário e ficando na igreja: uma história de fé sem religião, também são apresentados relatos de pessoas homossexuais evangélicas que vivenciaram processos parecidos com o de Raquel, além de entrevistas com a psicóloga Marina Costa e com os pastores Bob Luiz Botelho e Henrique Vieira. A obra que, segundo a autora, não busca pregar uma religião, estará disponível para compra na Livraria Travessa.