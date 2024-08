Encontro Internacional de Palhaçaria será sediado em Samambaia

O Encontro de Palhaços Mostra O Clown! — evento que promove a arte da palhaçaria no DF — estará no Complexo Cultural de Samambaia de domingo (1º/9) até dia 8 de setembro. A programação do evento conta com espetáculos, cursos, palestras e intervenções em feiras e centros de saúde. Todas as atividades contam com intérprete de libras e sessões adaptadas para o Centro de Ensino Especial de Samambaia. A entrada é franca.

O tema desta edição é Transmissão e Tradição da Palhaçaria e terá a presença de um dos grandes nomes da palhaçaria clássica, o italiano Leris Colombaioni, ministrando um curso de 28 horas sobre as técnicas clássicas da arte. Outro nome de peso confirmado para o encontro é Ricardo Puccetti, do grupo Lume Teatro, com seu espetáculo La Scarpetta. Podemos contar também com palhaços locais como Miltinho Alves, Paulo Gomes e Caísa Tibúrcio, além dos grupos Nutra Teatro e Trupe Raiz do Circo.

Nascido em 2009 na Universidade de Brasília (UnB), a reunião de artistas é referência de pesquisa e da difusão da arte da palhaçaria para artistas locais, nacionais e internacionais. O evento se expandiu para a Região Administrativa de Samambaia em 2011 e conta com o patrocínio do Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. As ruas, praças e feiras podem se preparar para serem alcançadas pelas manifestações artísticas de forma poética e alegre.





Serviço

Mostra o Clown - Edição Internacional

De domingo (1º/9) até dia 8 de setembro, no Complexo de Cultura de Samambaia. Ingressos gratuitos devem retirados na plataforma Sympla: https://bit.ly/mostraoclownedicaointernacional