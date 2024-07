Projeto oferece aulas gratuitas de capoeira no Complexo Cultural de Samambaia

O projeto Arte Capoeira — Responsabilidade Social ocupa o Complexo Cultural de Samambaia com aulas às segundas, terças e quintas. O projeto inclui atividades para todas as idades e com metodologia adaptada nas aulas para atender pessoas com deficiência em Samambaia. Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de julho.

Conduzidas por instrutores com formação em educação física e vasta experiência na capoeira, o projeto Arte Capoeira— Responsabilidade Social tem como objetivo difundir tradições culturais e promover a musicalidade, dança, arte e percussão. Voltado para crianças, adolescentes, adultos de qualquer idade e pessoas com deficiência, as aulas visam valorizar a individualidade dos alunos, respeitando suas limitações.

"Durante as aulas, nossos alunos irão desenvolver o autoconhecimento, controle do corpo, consciência esportiva, trabalho em equipe, história, respeito ao próximo e, acima de tudo, promovemos a inclusão social. Nossa técnica proporciona não apenas aprendizado técnico da capoeira, mas também desenvolvimento pessoal, integração social e autoconhecimento", destaca o mestre Wesley Kall. Os encontros ocorrem semanalmente às segundas, terças e quintas, das 19h às 22h, no Complexo Cultural Samambaia. Os alunos interessados devem se inscrever através deste link até o dia 15 de julho.





Serviço

Arte Capoeira- Responsabilidade Social

Segundas, terças e quintas, das 19h às 22h, no Complexo Cultural Samambaia ( Quadra 301 de Samambaia Sul). Entrada Gratuita.