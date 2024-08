Duo Mars Smith leva concerto cinematográfico ao palco do CTJ Halll

O concerto Faroe Islands: Echoes on the wind, da dupla Mars Smith, chega a Brasília e une música clássica, composições autorais e uma viagem ao Atlântico Norte. A flautista Daniela Mars tem como inspiração a natureza nesse projeto junto ao pianista Paul Smith. A dupla criou um espetáculo com vídeos das exuberantes paisagens das Ilhas Faroe. O concerto será realizado nos palcos do CTJ Hall, da Casa Thomas Jefferson, nesta sexta-feira (30/8), às 20h. A entrada é franca e não será necessária apresentação de ingressos.

As projeções dos clipes realizados nas ilhas vão ser simultâneas à apresentação da dupla. O duo Mars Smith mistura minimalismo e contemporaneidade em apresentações que proporcionam uma experiência imersiva com ajuda da flauta, vocal e piano. A música ao vivo é feita em sincronia com as imagens cinematográficas para dar ao público a oportunidade de se conectar com os cenários que inspiraram a flautista e o pianista.

O projeto da Duo Mars Smith ganhou o prêmio britânico para professores como melhor iniciativa de educação em música clássica em 2020





Serviço

Concerto: Faroe Islands: Echoes on the wind

Com Duo Mars Smith. Nesta sexta (30/8), às 20h, no CTJ Hall, Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada franca