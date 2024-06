Casa Thomas Jefferson traz espetáculo de dança para Dia dos Namorados

A apresentação será divida em duas partes com direito a um intervalo com coquetéis - (crédito: Divulgação)

A Casa Thomas Jefferson da 706/906 Sul terá, a partir das 19h, uma programação especial e gratuita para o Dia dos Namorados nesta quarta-feira (12/6). A mostra coreográfica da Companhia Bailarinos de Brasília abrirá a noite com um número de dança contemporânea na parte superior da escola de inglês. Não é preciso retirar ingressos antecipadamente, basta comparecer.

Em um intervalo do espetáculo, um breve coquetel com música ao vivo será servido aos convidados, enquanto os bailarinos se preparam para outra apresentação, desta vez no CTJ Hall. Em seguida, os dançarinos irão se apresentam ao som da obra As quatro estações, de Vivaldi.

O espetáculo será exibido novamente no Teatro Poupex, ao som da orquestra da Marinha. A companhia de balé, que realiza apresentações públicas, aulas abertas, oficinas e workshops, destaca-se ao misturar diferentes estilos, como balé clássico, hip hop e dança flamenca.