MC Daniel relembra polêmica com Mel Maia após fim do namoro: "Era moleque"

MC Daniel, que recentemente anunciou que será pai pela primeira vez, fruto do relacionamento com a modelo Lorena Maria, refletiu sobre a maturidade construída ao longo dos últimos tempos, após se tornar centro de diversas polêmicas.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, o funkeiro relembrou um episódio em específico, onde perdeu a paciência quando questionado sobre o fim do namoro com a atriz Mel Maia, selado em 2023, e causou polêmica pelo comportamento.

"Eu era moleque. Não entendia o trabalho das pessoas. Era tipo um menino perdido na selva. Muito maluco, agitado. Aí ganhei dinheiro, fama, muita exposição e falta de privacidade. Não sabia como me comportar", explicou MC Daniel. "Mas entendo demais o trabalho de todos e sempre agradeço o carinho. Acho que vocês me entenderam e acompanharam meu processo", disse ele.

Sincero, MC Daniel apontou que se sente maduro, no âmbito pessoal e profissional, e descreveu as expectativas pelo nascimento do primeiro filho. "Me sinto muito pronto. Maduro e ansioso. Quero segurar meu filho no colo e poder fazer carinho nele. Sempre deixei claro que esse era o maior sonho da minha vida. Meu medo era não poder dar suporte na criação do meu filho, em relação ao dinheiro, mas hoje, graças a Deus, ele não vai passar o que eu passei, e é isso que vale", pontuou.

