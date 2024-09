Conheça Debora Gomez, a nova intérprete de Emília em 'Picapau Amarelo'

Exatos 20 anos após o início da exibição original pela Globo da última releitura do clássico Sítio do Picapau Amarelo para a televisão, que ficou no ar de 2001 a 2007, o SBT lançou, em julho deste ano, por meio do seu novo streaming (+SBT), a série Picapau Amarelo, que revisita a obra de Monteiro Lobato e traz de volta os icônicos personagens que marcaram infâncias de várias gerações desde sua primeira transição dos livros ao audiovisual, em 1952, pela extinta Rede Tupi.

Dona Benta, Tia Nastácia, Narizinho, Pedrinho, Visconde Sabugosa e Emília, entre outros, ganham vida novamente, agora por meio de novos intérpretes. E quem dá vida à bonequinha falante e esperta, nesta quinta versão que deverá chegar ao canal aberto em outubro e já está com segunda temporada em gravação, é a atriz Débora Gomez, de 43 anos.

Emilia, da série Picapau Amarelo, no SBT (foto: JOAO RAPOSO/SBT)

Escondida por trás da caracterização de Emília, a mineira de Lavras não é desconhecida do grande público que acompanha as novelas do SBT e da Record. Foi, inclusive, na emissora fundada por Silvio Santos que estreou na teledramaturgia e fez a maior parte dos seus trabalhos, como Canavial de paixões (2003), Esmeralda (2004), Os ricos também choram (2005) e Maria Esperança (2007). "É como voltar para casa, porque é um lugar muito familiar para mim. Eu ando pelos corredores e encontro pessoas que trabalham lá há 20 anos e que me receberam muitíssimo bem quando eu comecei", afirmou a atriz ao Correio.

Com 1,56cm de altura e 48kg, Debora apresenta um biotipo que possibilita dar corpo, rosto e voz a mulheres mais jovens e até crianças, como no caso da boneca de pano criada por Monteiro Lobato. E estar nessa retomada do Sítio — capitaneada pelo diretor Jefferson Candido — tem sido uma experiência mágica para a atriz. "O Sítio do Picapau Amarelo marcou tantas gerações! Eu tenho uma memória muito clara da minha infância assistindo, nos anos 1980, depois adulta, na versão dos anos 2000, e poder hoje fazer é um sonho inacreditável", observou.

Debora Gomez, atriz (foto: Ligia Bazotti)

Maternidade

Mãe de duas meninas, Debora encontrou em Clarice, 8 anos, e Flora, 3, um impulso a mais para encarar o desafio. "Ter crianças em casa e imaginá-las assistindo o Sítio, como eu assisti na minha infância, e pensando que elas saberão que sou a Emília que elas estão assistindo me motivou, com certeza", acrescentou ela, que tinha acabado de descobrir a segunda gravidez quando fez o primeiro teste de figurino para a personagem.

A maternidade, inclusive, transformou a vida de Débora. Antes de gravar as primeiras cenas como Emília, ainda para um especial exibido pelo SBT em 2021 aos domingos, o último trabalho de Débora Gomez tinha sido em 2016, em Escrava Mãe, da Record — onde ela também atuou em Alta estação (2006) e Bela, a feia (2009). Quando estava concluindo as gravações da produção de época assinada por Gustavo Reiz (hoje autor da Globo), ela descobriu que estava grávida de Clarice, primeiro fruto do casamento com o produtor de tevê Luís Lopes, com quem está desde 2013. "A maternidade nos exige muito, então a mulher sempre se pergunta se vai conseguir se dedicar tanto ao trabalho novamente. Mas retomar aos sets, após cinco anos, em um projeto infantil, foi muito especial", declarou.

Debora Gomez com o marido, Luís Lopes, e as filhas, Clarice e Flora (foto: Ligia Bazotti)

Psicóloga e professora

A partir da chegada de Clarice, a atriz, em paralelo ao papel de mãe — "o maior e melhor da vida" —, afastou-se das novelas, mas não parou de trabalhar. Ela dedicou-se a atuar com atendimentos clínicos em psicologia — área em que se graduou em 2014 — sem deixar a arte de lado. É que Débora também é professora de teatro, tendo como alunos tanto adultos — incluindo executivos de empresas — quanto crianças.

"Eu adoro dar aula de teatro para crianças e, até por ter duas filhas, estou muito inserida nesse universo infantil. Então, é algo que eu faço com muito prazer", argumentou a nova Emília, que é filha de uma psicóloga com um médico que é compositor, sobrinha de uma grande atriz e diretora (Yara Novaes) e irmã de uma premiada jornalista e dramaturga (Silvia Gomez) e de uma advogada que também é compositora.

Com múltiplas profissões, Debora Gomez costuma se comparar ao canivete suíço, que tem variadas funções. "As profissões que eu tenho conversam entre si: a minha atriz me ajuda muito no repertório como psicóloga, dando aula e vice-versa. A gente pode não se limitar. E poder exercer todas essas profissões me deixa muito feliz", conclui.

Segunda temporada

A continuação do Picapau Amarelo está a todo vapor. Segundo Debora, a segunda temporada está "até melhor" do que a primeira. "Ela tem mais dramaturgia, ela tem mais historinha, ela está redondinha. É uma série que conversa com as crianças atuais, as crianças que estão inseridas nesse mundo mais moderno. A segunda temporada está mais afinada ainda com essa nova geração. E a gente tem a Cuca mais presente também", adianta.

