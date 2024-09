Ator de 'Reis', Wagner Cavalcante já interpretou ícones infantis

O ator, diretor e produtor Wagner Cavalcante, de 37 anos, ficou conhecido no meio artístico por um personagem icônico no imaginário coletivo: a Galinha Pintadinha, criada em 2006 pelos produtores brasileiros Juliano Prado e Marcos Luporinque e que passou a fazer parte de lares de milhões de crianças no mundo todo. Para chegar a esse papel na versão teatral, dirigida por Ernesto Piccolo, com o qual rodou o país e se apresentou em programas de televisão, o rapaz da Baixada Fluminense fez teste com mais de 1.500 candidatos.

"Tudo que você viu da Popó na televisão era eu que estava lá fazendo", afirma o artista, que, após uma longa estrada vestindo literalmente a fantasia da garotada, hoje, mudou de posição. Wagner, agora, dirige o Top 10 da Galinha Pintadinha, um musical de sucesso que encanta crianças pelo Brasil. "É meu segundo ano como diretor, e o terceiro musical com direção minha. É onde toca os maiores sucessos, um espetáculo que particularmente eu tenho muito carinho porque ele é um formato de programa de televisão, que eu adoro", comemora.

O universo infantil não é distante da realidade de Wagner, que tem na sobrinha, Lavínia, de 3 anos, o grande amor da sua vida. Ele também traz no currículo a apresentação de um programa infanto-juvenil na Band, o Artes artistas e arteiros — atração que se tornou material didático para as aulas de educação artística na rede municipal do Rio de Janeiro — e deu vida a Cuca do Sitio do Picapau Amarelo em matérias para o extinto Vídeo show. "Eu tinha ido algumas vezes no Mais você, da TV Globo, como a Galinha Pintadinha. Eles me convidaram para fazer algumas matérias como a Cuca. A gente começou fazendo o Gshow, apresentando o Sítio do Picapau Amarelo no catálogo do Globoplay. Depois eu fiz matérias para o Vídeo show".

Um pouco antes, em 2013, Wagner esteve na segunda versão de Chiquititas, no SBT. "Não era um personagem grande na novela. Ele ficou em alguns capítulos, mas foi a partir de Chiquititas que o meu Instagram deu uma crescida e, até hoje, é muito doido que, às vezes, eu recebo mensagem e fotos de fãs que estão me vendo na Netflix", conta o ator.

Vai fazer o quê?

Já no ambiente adulto, Wagner protagonizou um dos episódios de um quadro de muito sucesso exibido pelo Fantástico, chamado Vai fazer o quê?, em que assediava uma menina na rua. "Inclusive, até hoje tem gente que me encontra e fala sobre isso. A galera do Fantástico me falou que foi um dos quadros de mais sucesso que tiveram. Eu quase apanhei de fato, porque eu assediava e a gente via a reação do público. Quase levei um soco na cara, mas foi muito legal", lembra o escorpiano.

Agora, de volta às novelas da Record, após diversas participações em produções como Vitória (2014), Jesus (2018) e Topíssima (2019), pela primeira vez em um papel fixo, Wagner será Eli na 12ª temporada da série Reis.

O ator define Eli como "um servo muito gente boa, às vezes atrapalhado, mas com um olhar de quem esconde segredos" e celebra o convite que recebeu para o papel. "Eli veio em um momento muito importante para mim. Eu estava no momento meio complicado da minha vida, meio desacreditado um pouco também da profissão e foi um grande presente", desabafa o artista.

"Eu amo televisão, desde muito novo sempre brinquei de fazer novela. Minhas brincadeiras nunca foram de pipa, bola, sempre brinquei de novela. Quando minha irmã não queria brincar comigo, eu usava as vassouras como atrizes, elas tinham nomes e histórias para contar nas minhas novelas", finaliza Wagner, que também poderá ser visto no longa Mãe fora da caixa, com Miá Mello e Danton Mello.