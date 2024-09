Will Smith é anunciado como atração especial no Rock in Rio

O astro de Hollywood se apresentará no dia 19, no palco Sunset, como atração especial - (crédito: Divulgação)

Will Smith se apresentará no Rock in Rio, em setembro deste ano. O anúncio foi feito pelo Fantástico, na noite deste domingo (1º/9). O astro de Hollywood se apresentará no dia 19, no palco Sunset, como atração especial.

A novidade foi contada pela repórter Renata Capucci, que foi até Hollywood para entrevistar o artista. "Tô nervoso de ir como cantor. Todas às vezes que fui ao Brasil era pra promover algum filme. Estar lá para o Rock in Rio vai ser algo inédito pra mim", disse Will Smith.

Nos últimos meses, o astro compôs mais de uma dúzia de músicas e revela que o Brasil será um dos primeiros lugares onde ele irá se apresentar. "Pra mim, uma das partes mais legais de participar do Rock in Rio é toda a inspiração que vem de dividir o festival com outros artistas que também vão se apresentar", afirmou.

Will se apresentará no mesmo dia que Ed Sheeran, Charlie Puth, Joss Stone e Jão. No palco Sunset também estarão Gloria Groove, Ferrugem convida Gilsons, Filipe Ret convida Caio Luccas, e Pedro Sampaio.