Paulo Santos usa instrumentos inusitados em show gratuito no CCBB

O instrumentista Paulo Santos sobe ao palco hoje para um show durante o qual vai interagir com a exposição Natureza Urbana, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). A apresentação será na Galeria 1, em meio a uma instalação que celebra o diálogo entre o meio ambiente e o espaço urbano das grandes cidades. Paulo Santos é um dos fundadores do grupo instrumental Uakti, que acabou em 2015. Desde então, o músico tem investido na carreira solo e já gravou dois discos, Chama e Paulo Santos — Música para performances de Eder Santos.

Para a apresentação no CCBB, Santos preparou seis bases musicais sobre as quais vai improvisar. A ligação entre a composição musical e a situação climática do planeta é natural para o instrumentista. "Lancei o álbum Chama, meu segundo álbum solo, e foi esse caminho da curadoria, que viu no meu trabalho conexão com tudo o que a gente está passando, o problema planetário e ecológico", conta o músico. "Tivemos momentos muito terríveis, uma coisa de depredação dos nossos biomas, e estamos vivendo uma nova fase. Meu trabalho está mais ou menos em cima disso, precisamos reconstruir, já chega. Todo mundo precisa pensar nisso, todo mundo, não é mais uma questão de ambientalistas. Nunca foi um problema só deles, e agora passa a ser uma questão a ser solucionada por todas as pessoas."

Produzido durante a pandemia e lançado em 2022, Chama traz nove faixas nas quais Santos celebra a Amazônia. O álbum foi inspirado na perplexidade diante das decisões tomadas pelo governo de Jair Bolsonaro na área ambiental, especialmente na famosa fala do então ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, sobre "passar a boiada". "A gente deixou aquilo acontecer, foi um momento muito de letargia", lembra. O Uakti sempre propagou ideias ambientalistas tanto nas composições quanto na prática de fazer os próprios instrumentos, o que também inspirou Santos. "Com isso incorporado e diante da minha impossibilidade de fazer alguma coisa, eu senti muito forte essa passividade pela qual passamos, então comecei a fazer o trabalho em cima disso."

O próprio Santos gravou todos os instrumentos do disco e as bases reservadas para o show de hoje. O improviso virá do solo a ser realizado por cima dessas gravações e da interação com cada um dos instrumentos.

Paulo Santos

Show no deck e jardim próximo à galeria 1, às 18h, no CCBB (SCES, Trecho 2). Ingressos gratuitos mediante retirada na bilheteria ou no site do CCBB.