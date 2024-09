MC Don Juan é internado e desabafa: "Deus me deu mais uma chance" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





MC Don Juan, de 23 anos, compartilhou um vídeo emocionante direto do hospital nesta segunda-feira (2), onde ele refletiu sobre sua saúde e prioridades de vida. Com dificuldade para falar, o funkeiro usou seus Stories no Instagram para passar uma mensagem clara aos seguidores: "Coloque-se em primeiro lugar, cuide da sua família e valorize quem realmente importa".

As palavras indicam uma mudança de foco em sua vida, enfatizando a importância de priorizar o bem-estar pessoal e os laços familiares. Em seu relato, Don Juan destacou como essa fase difícil revelou quem realmente está ao seu lado.

"Tenho milhares de amigos no WhatsApp e agora vejo quem está comigo", comentou, aludindo ao fato de que, durante os bons momentos, ele priorizava estar com pessoas que agora não estão presentes. Essa experiência parece ter sido um momento de reflexão para o cantor, que percebeu a superficialidade de algumas relações mantidas por fama e conveniência.

Ao compartilhar o vídeo, Don Juan escreveu uma mensagem reforçando sua nova perspectiva: "Vou focar em mim. Deus me deu mais uma chance e um propósito". Em resposta às preocupações dos fãs, sua equipe divulgou uma nota explicando que o cantor está internado no Hospital São Luiz Anália Franco, em São Paulo, devido a fortes dores no estômago, diagnosticadas como gastroenterite.