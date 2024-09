Sula Miranda é roubada por gangue da bicicleta em SP

Na manhã desta segunda-feira (2), a cantora Sula Miranda foi assaltada no Pacaembu, zona sul de São Paulo. Um homem em uma bicicleta rapidamente roubou o celular de Sula, e a ação foi capturada por uma câmera próxima ao local. Em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record, a irmã de Gretchen Miranda compartilhou o desespero do momento e a dificuldade em reagir devido à rapidez do assalto.

Sula relatou que a situação foi tão rápida que ela não teve tempo para se defender. "Foi tudo muito rápido, acabou levando o meu celular", lamentou a cantora, que estava acompanhada por outros artistas, como Claudete Troiano e Ovelha, no momento do incidente. Ela destacou que o criminoso estava mais interessado no celular do que em sua bolsa, que foi deixada para trás.

A artista expressou alívio por ter a gravação do assalto, que poderá ajudar na identificação do criminoso. "Graças às câmeras, pessoas que estavam gravando têm imagens… Que a imagem dessa pessoa fique aí, e consigam localizar", disse Sula, esperando que o ladrão seja responsabilizado, mesmo que o celular não seja recuperado. Ela também comentou sobre a necessidade de registrar um boletim de ocorrência para formalizar o caso.

Sula Miranda também mencionou o transtorno causado pelo roubo, que envolve a troca de documentos e a comunicação com a operadora do celular. Ela ressaltou que, apesar do roubo não ter envolvido itens de maior valor, o episódio destaca a necessidade de maior segurança na cidade. A cantora encerrou sua fala destacando que agora é importante tomar todas as providências necessárias para lidar com a situação e garantir sua segurança.

