MC Carol curte lua de mel na Bahia após casamento com ator de pornô gay

MC Carol, de 30 anos, está curtindo sua lua de mel em Salvador ao lado do marido, Cosme Santiago. A funkeira compartilhou nas redes sociais momentos de felicidade ao lado do companheiro, incluindo fotos tiradas em uma praia da capital baiana. O casal, que oficializou sua união em janeiro deste ano, realizou uma cerimônia religiosa neste fim de semana em um terreiro de Candomblé no Rio de Janeiro, marcando mais uma etapa especial em sua jornada juntos.

Nos comentários das fotos, seguidores não pouparam elogios e desejaram felicidades ao casal. Muitos notaram a mudança na energia de MC Carol, atribuindo isso ao amor que ela e Cosme compartilham. "Carol está linda, está diferente, o que o amor não faz, sua alma está linda", comentou um seguidor, enquanto outro destacou como a felicidade de Carol é evidente em seu olhar e sorriso.

A cerimônia religiosa foi um momento de forte emoção para a funkeira, que optou por usar roupas brancas e carregou um buquê de girassóis amarelos. A escolha do Candomblé como cenário para a celebração reflete as raízes culturais e espirituais do casal, que buscaram uma benção que estivesse alinhada com suas crenças e tradições. Os vídeos compartilhados por Carol mostraram a intensidade do momento, com a artista visivelmente emocionada.

Ao compartilhar o álbum de fotos do casamento, MC Carol se declarou a Cosme em uma carta repleta de sentimentos profundos. Ela destacou a conexão única que compartilham, referindo-se ao relacionamento como um "encontro de almas". Em suas palavras, o amor e a união entre eles são reforçados por suas crenças e pela proteção de seus orixás, garantindo que a luz e a paz os acompanhem em todas as fases da vida.

