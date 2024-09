Primeira edição do Brechó Chic promove a sustentabilidade

Uma diversidade de expositores de roupas, bolsas, sapatos, acessórios e artesanato de qualidade estarão presentes na 1ª edição do Brechó Chic. Promovido pela padaria La Boulangerie, a unidade da 306 Sul receberá o evento neste domingo (8/9) para promover a sustentabilidade da moda consciente. Peças exclusivas com preços acessíveis estarão disponíveis no local, incluindo modelos de marcas renomadas como Uncle K e Arezzo.

A proposta do evento parte da reflexão sobre a grande poluição mundial da indústria têxtil. Segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a prática é responsável por cerca de 10% das emissões globais de carbono e 20% do uso da água potável do planeta. O Brechó visa promover o consumo sustentável ao incentivar a reutilização de peças já existentes a um preço econômico.

O evento também contará com deliciosas opções de brunch promovida pela padaria e a oportunidade de consultas com o baralho cigano. O almoço será responsabilidade do cardápio do chef Guillaume Petitgas, sócio fundador da loja artesanal. Idealizadora do evento, Sara Almeida afirma que a padaria sempre teve a premissa da sustentabilidade e, com a mudança de endereço para um espaço maior, a produção de eventos tornou-se viável.

A curadoria das peças em exposição foi feita pela equipe a partir da análise de qualidade e estética. A prioridade é para pessoas com experiência prévia em vendas de brechós. “Brasília tem sido uma capital muito consciente em relação ao consumo ao promover vários eventos de brechó. Em meio a tantos problemas ambientais, temos que fazer nossa parte”, argumenta Sara.

Serviço

Brechó Chic

No domingo (8/9), das 10h às 19h, na La Boulangerie (CLS 306 bloco A loja 02)