Megan Thee Stallion e RM do BTS lançam colaboração “Neva Play”

Megan Thee Stallion e RM, do BTS, estão prestes a incendiar o mundo da música com uma nova colaboração intitulada Neva Play. A rapper de Houston, conhecida por seu estilo ousado e confiante, anunciou a emocionante parceria nas redes sociais neste domingo (1º de setembro), e os fãs já estão à beira da expectativa.

Megan, de 29 anos, revelou que a faixa será lançada na próxima sexta-feira, 6 de setembro. Ela compartilhou a notícia com uma postagem em seu Instagram, que rapidamente se tornou viral, mostrando um desenho promocional super estiloso.

Na imagem, Megan aparece com seu icônico cabelo azul, segurando um monte de dinheiro, enquanto RM, sempre o cool guy, olha casualmente por cima do ombro.

Megan também deu uma dica tentadora sobre o que esperar da colaboração, deixando os fãs ainda mais ansiosos. “ps. Este é um dos meus versos favoritos de RM que já ouvi! Nunca o ouvi fazer rap neste estilo antes“, ela provocou. Essa revelação gerou uma onda de especulações entre os fãs, imaginando qual será o estilo único que RM adotará nessa nova faixa.

Antes do anúncio oficial, Megan deu algumas pistas sutis no X (antigo Twitter), que, claro, não passaram despercebidas pelos fãs. Ela tuitou uma sequência enigmática de emojis: “X “. Os fãs, sempre atentos, rapidamente decodificaram a mensagem, ligando o coração roxo ao BTS.

Pouco tempo depois, o BTS confirmou a colaboração com uma resposta igualmente enigmática: “X(),” com um adorável emoji de cacto (representando RM) e, claro, mais corações roxos.

A notícia da colaboração surge apenas dois meses após o lançamento do terceiro álbum de Megan, intitulado simplesmente Megan, que estreou em um impressionante terceiro lugar na Billboard 200.

Enquanto isso, os fãs do BTS estão em um estado de saudade, já que a banda está em pausa devido às obrigações militares obrigatórias de seus membros na Coreia do Sul. Mesmo assim, os membros têm mantido os fãs entretidos com projetos solo aqui e ali, e RM claramente não perdeu tempo em manter a chama acesa.

Neva Play marca a segunda vez que Megan e BTS se unem para criar mágica musical. Em 2021, Megan trouxe sua energia vibrante para o remix de Butter, o hit da boy band. A química entre Megan e os meninos do BTS foi inegável, e eles entregaram uma performance inesquecível juntos em Los Angeles naquele ano.

O Amor de Megan Thee Stallion pelo BTS

Megan sempre foi aberta sobre sua admiração pelo BTS. Em uma entrevista ao Entertainment Tonight em fevereiro de 2022, ela relembrou o início dessa parceria icônica. “Eu amo o BTS, e eu estava dizendo ao meu empresário, ‘Eu realmente quero fazer uma música com o BTS, eu não sei o que eu posso fazer ou o que nós vamos fazer’”, contou Megan. “Naquela mesma época, eles acabaram entrando em contato comigo e me pedindo para fazer o remix de ‘Butter’. Então, eu fiquei tipo, ‘Oh meu Deus.’”

Agora, com Neva Play prestes a ser lançada, os fãs de Megan e do BTS – os Hotties e ARMYs, respectivamente – já estão contando os minutos para ver o que essas duas potências da música prepararam dessa vez. Se o histórico de ambas as estrelas serve de indicação, podemos esperar nada menos que um verdadeiro hit.

Fique ligado e prepare-se para adicionar Neva Play à sua playlist assim que ela for lançada. Megan e RM estão prontos para levar todos nós a uma nova jornada musical – e, sinceramente, mal podemos esperar para ver onde isso vai nos levar!

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis