Projeto oferece oficinas e espetáculos de cultura popular, dança e música

A partir deste sábado (7/9) e até 29 de setembro, o Luziê é Festa de Sereia vai encher o DF de ritmos, aprendizados e encantarias. Idealizado pelo artista Jun, do grupo Sereia Luzia da Estrela Molhada, o projeto oferece diversas atividades pela cidade, com oficinas e estreia do novo espetáculo do grupo, Luziê é Festa de Sereia Velha.

Neste mês, Luziê vai caminhar por importantes espaços culturais da cidade, passando pelo Espaço Cultural Renato Russo (Asa Sul), Mercado Sul de Taguatinga e Casa de Cultura Popular Martinha do Coco (Paranoá). A iniciativa promove expressões da cultura popular, como a dança, a música, o teatro e a cultura do agbê, instrumento de origem africana, presente em diversas tradições populares do Brasil.

O público poderá vivenciar os fundamentos utilizados pelo grupo Sereia Luzia da Estrela Molhada na oficina Sereiada — Agbê e Dança Invisível com Jun Cascaes e na Sotaques do Corpo Brasileiro com Alisson Lima. Todas as atividades terão tradução simultânea em libras, e as oficinas terão monitor para deficiente visual. O espetáculo do dia 08 de setembro terá audiodescrição.

SERVIÇO

Luziê é Festa de Sereia - estreia de espetáculo e oficinas

De sábado (7/9) até 29 de setembro, a partir das 10h, no Espaço Cultural Renato Russo (Comércio Residencial Sul 508 Bloco A), Mercado Sul de Taguatinga (St. B Sul Qsb13 lote 15) e Casa de Cultura Popular Martinha do Coco (Q 28 - Paranoá). Entrada gratuita