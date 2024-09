Segunda Festa do Livro da UnB reúne editoras de todo o Brasil

A segunda edição da Festa do Livro da Universidade de Brasíliai tem início no dia 10 de setembro e terá três dias intensos de programação. O evento, realizado pela Editora UnB, vai fornecer lançamentos e palestras únicas que serão realizadas no Restaurante Universitário (RU) e nos anfiteatros 9 e 10 do Instituto Central de Ciências Sul (ICC Sul).

A cerimônia de abertura na terça-feira (10/9) vai começar às 10h no RU com a presença da reitora da UnB Márcia Abrahão, a coordenadora do RU Cristiane Costa e a diretora da Editora UnB Germana Henriques Pereira. Nos dias 10, 11 e 12 de setembro a UnB será centro de uma celebração do livro como interrogante da existência

O festa terá a participação de editoras parceiras, tais como Edusp e Vozes (patrocinadoras do evento), Unesp, Editora Unicamp, Fiocruz, Editora Unimontes, EdUERJ, EdUNEB, Editora UFPR, Editora UFABC, Editora UNIFESP, Editora UESB, Edições Câmara, Autêntica, Bazar do tempo, Expressão popular, Ubu, Editora 34, Livraria do Chiquinho.

SERVIÇO

Segunda Edição da Festa do Livro da UnB

Dias 10, 11 e 12 de setembro, a partir das 9h, na Universidade de Brasília. Entrada gratuita