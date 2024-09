Diretor de "A Fazenda" dá dicas, e web aponta Bombeiro da Eliana como participante

Nesta segunda-feira (2), o nome de Yuri Bonotto ganhou destaque como um dos possíveis participantes de "A Fazenda 16". Conhecido pelo papel de bombeiro no Programa Eliana, Yuri é agora cogitado para integrar o elenco do reality rural, após Rodrigo Carelli publicar uma pista sobre um futuro peão. Carelli descreveu o novo participante como "tão vaidoso quanto polêmico", uma descrição que encaixa perfeitamente no perfil do influenciador e criador de conteúdo adulto.

A pista divulgada por Carelli no Bluesky, um site alternativo ao X, levou internautas a especularem sobre Yuri Bonotto. O diretor mencionou que o novo peão teve momentos midiáticos que incluíram desde a venda de itens pessoais até desentendimentos com figuras públicas. Isso chamou a atenção dos seguidores, que rapidamente associaram a descrição a Yuri, famoso por sua vaidade e polêmicas, incluindo uma recente briga com o ator Junno Andrade, marido de Xuxa Meneghel.

Com quase 900 mil seguidores, Yuri Bonotto tem uma carreira diversificada que inclui modelagem, apresentações em eventos e criação de conteúdo adulto em plataformas como OnlyFans e Privacy. Seu reconhecimento começou no Programa Eliana, onde atuava como o bombeiro do quadro de namoro. Sua presença nas redes sociais é marcada por vídeos de troca de figurinos e danças sensuais, o que o tornou uma figura conhecida na web.

Recentemente, Yuri esteve no centro de uma polêmica envolvendo Junno Andrade, que supostamente flertou com a esposa de Yuri, Leoni Escobar. Apesar das justificativas de Andrade, Yuri expressou desconfiança e ressentimento pela situação. Com seu nome agora associado a "A Fazenda 16", os fãs e seguidores aguardam ansiosos para ver se o bombeiro do Eliana realmente fará parte do elenco do reality show.

