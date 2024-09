Concord terá seus servidores desativados e vai reembolsar jogadores

Com um lançamento fraco, segundo o analista Simon Carless da Game Discover.co, que estimou que o jogo tenha vendido apenas 25 mil cópias — 10 mil cópias na Steam e apenas 15 mil cópias no PlayStation—, o hero shooter multiplayer Concord, da Sony, terá as atividades encerradas nesta sexta-feira (6/9).

O comunicado oficial veio por meio do PlayStation Blog, que deu a devida explicação aos fãs, relatando as dificuldades do lançamento e principalmente o baixo número de vendas.

“Embora muitas qualidades da experiência tenham repercutido nos jogadores, também reconhecemos que outros aspectos do jogo em nosso lançamento inicial não aconteceram da maneira que pretendíamos. Portanto, neste momento, decidimos colocar o jogo offline a partir de 6 de setembro de 2024 e explorar opções, inclusive aquelas que melhor alcançarão nossos jogadores", disseram.

Um reembolso aos compradores do jogo está previsto pela empresa. "Enquanto determinamos o melhor caminho a seguir, as vendas do Concord cessarão imediatamente e começaremos a oferecer reembolso total para todos os jogadores que compraram o jogo para PS5 ou PC. Se você comprou o jogo para PlayStation 5 na PlayStation Store ou no PlayStation Direct, um reembolso será emitido para o seu método de pagamento original. Clientes que compraram em outras lojas digitais também serão reembolsados”, afirma o comunicado.



O futuro de Concord ainda é inconclusivo. O jogo talvez seja reformulado nos moldes de um free-to-play para se adequar as métricas dos gêneros de jogos serviço. Resta agora para os jogadores decidirem o que eles vão fazer com sua cópia de Concord.