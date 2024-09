Lollapalooza 2025 terá Olivia Rodrigo e Justin Timberlake como headliners

Olivia Rodrigo é atração confirmada do Lollapalooza 2025 - (crédito: Reprodução/ Instagram)

O Lollapalooza divulgou, nesta terça-feira (3/9), o line-up completo da próxima edição do festival, que será realizado nos dias 28, 29 e 30 de março de 2025. Como nos anos anteriores, o evento vai ocorrer no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os ingressos nas categorias Pass, que dão direito aos três dias, já estão à venda desde 20 de agosto.









A edição do próximo ano tem Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs du Sol e Tool como headliners. Reunindo quase 70 atrações, o festival propõe um encontro de gêneros musicais para agradar todos os gostos, com representantes do pop, rock, indie e da música eletrônica.

Figuras nacionais em destaque para o festival são Sepultura, com turnê de despedida, Jão, Tropkillaz, Drik Barbosa, Marina Peralta, Terno Rei, Jovem Dionísio e Dead Fish. Com line-up variado, o evento traz desde nomes já conhecidos nacionalmente até nomes grandes da música internacional e inéditos em solo brasileiro.

SERVIÇO

Lollapalooza 2025

28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Ingressos Pass (para os 3 dias) a partir de R$ 1.245 + taxa da ticketmaster. Menores de 15 anos somente acompanhadas pelo responsável legal.