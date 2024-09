Victor Vasconcelos convida Fátima Guedes em show no Clube do Choro

Nesta quinta (5/9), o Clube do Choro de Brasília será palco para o show Victor Vasconcelos Quarteto convida Fátima Guedes, uma fusão de MPB, jazz e bossa nova. O violonista, compositor e guitarrista brasiliense interpretará, ao lado de Fátima Guedes, algumas das canções consagradas da cantora, composições autorais dos dois discos lançados e músicas do repertório popular brasileiro. Para comemorar a rara estadia de Fátima em Brasília, os artistas prepararam oficinas de técnica de canto e produção musical para amanhã e sexta-feira no Instituto In Viva.

Nascido em uma família de músicos, Victor é fã de Fátima Guedes, desde os 13 anos de idade, por influência da mãe, cantora que permaneceu uma referência para o brasiliense. “O que me atentou foi a visceralidade de Fátima. O modo como ela compõe as letras é feito para as mulheres. O canto de peito aberto me cativou!”, exclama. Com a apresentação marcada no Clube do Choro, as gravações de Victor chegaram até a cantora e ele teve o prazer de a convidar para a apresentação.

Como um presente para a mãe, Victor combinou o show conjunto em arranjos especiais. O violonista antecipa que o repertório do show será uma mescla das composições parecidas dos dois musicistas: “Ambos gostamos dessa coisa contemplativa e poética. Vão ter solos instrumentais e lugar para improvisação”. O ponto alto do espetáculo será a música Amor de Pinho, composta por Victor e cantada por Fátima. A música narra o afastamento de uma pessoa dos estudos musicais e a reconexão com o violão.

Com extremo apreço pelo Clube do Choro, Victor foi um jovem frequentador assíduo do lugar e sente-se honrado em ascender da plateia para o palco. “O Clube é um local significativo para meu aprendizado e trajetória musical. É uma honra fazer esse show, e serei sempre um aprendiz da música”, declara.

Consolidada cantora de MPB, Fátima descreve o violonista como sentimental e delicado, característica compartilhada pelos dois e grande fator da união artística. Ao lado do quarteto de Victor, a cantora aceitou o convite do fã para apresentar-se na capital. “Estou presente há umas quatro gerações da MPB e é ótimo conhecer novos talentos e revisitar os amigos de Brasília”, diz Fátima. A relação familiar e nostálgica com a cidade alegra a visita da cantora às terras candangas.

Após muitos anos de carreira, o contato com novos artistas brasileiros é fundamental para Fátima: “Sinto que semeei muito por aí. Me alegra ainda atuar positivamente nos novos talentos da música nacional”. A partir do vasto repertório profissional, a cantora ministrará as aulas na escola onde Victor leciona com exercícios de disciplina. Técnica, interpretação, presença e produção são elementos essenciais a serem trabalhados por Fátima na oficina de canto para manter o padrão musical elevado.





Serviço

Victor Vasconcelos Quarteto convida Fátima Guedes

Quita-feira (5/9), a partir das 20h30, no Clube do Choro de Brasília. Ingressos a partir de R$30 no site da Bilheteria Digital