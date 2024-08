Programação semanal movimenta Clube do Choro como estilos variados

Esta semana promete ser agitada no Clube do Choro. A partir desta quarta-feira (14/8) e até sábado (17/8), o espaço contará com apresentações de diferentes estilos musicais.

Na quarta, o projeto Choro Livre Convida faz uma roda de choro gratuita às 19h30. Não é necessária a retirada antecipada de ingressos, basta comparecer. No dia seguinte, às 20h30, o grupo LH e Banda fará o show Hits de todos os tempos. Os ingressos, que custam R$40 e estão à venda no site Bilheteria Digital. Na sexta (16/8), o conjunto Sr. Gonzales Serenata Orquestra animará o Clube do Choro, às 20h30. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Bilheteria Digital, com a meia-entrada custando R$40, e a inteira, R$80.

No sábado (17/8), pela manhã, a partir de 12h, é dia de Feijoada com samba. É necessário fazer reserva por este link. Para fechar a programação, à noite, a cantora Joana Duah se junta aos artistas Lula Galvão, Paula Zimbres, Thanise Silva e Rodrigo Bezerra para um show às 20h30. Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital, a partir de R$30.