Davi Brito explica como chegou a patrimônio de R$ 10 milhões após vencer o BBB

Davi Brito, vencedor do "BBB 24", revelou como triplicou seu patrimônio três meses após o reality. Aos 22 anos, o baiano usou o prêmio de R$ 2,92 milhões e dois carros para investir em imóveis. "O ramo imobiliário hoje em dia é o que dá mais dinheiro", afirmou Davi, explicando como compra terrenos, constrói casas de alto padrão e as revende com lucro significativo.

Em recente entrevista, ele destacou que seu patrimônio já alcançou R$ 10 milhões, graças a essas estratégias de compra, venda, reforma e aluguel de imóveis. Além dos investimentos, Davi também utilizou parte do prêmio para ajudar sua família, presenteando seu pai com uma casa, sua mãe com um apartamento e sua irmã com um prédio para estabilizar sua vida.

Embora durante o confinamento Davi tenha manifestado o desejo de ser médico, seus planos mudaram. Agora, ele pretende seguir carreira no ramo imobiliário e planeja estudar administração e contabilidade. Ele deixou claro que, embora o sonho de ser médico ainda exista, seu foco atual é diferente e mais alinhado com seus novos objetivos.

Davi também foi presenteado com uma bolsa de estudos por Wanessa Camargo durante o "BBB 24", mas afirmou que optará por um curso que complemente sua nova trajetória no mercado imobiliário, mantendo sempre a visão de crescimento financeiro que conquistou após o programa.

