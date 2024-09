Filho de Piovani e Scooby se fere em acidente com porta de vidro

Luana Piovani chegou ao Brasil no último domingo (1º/9) para visitar seus três filhos, Liz, Bem e Dom, que estão passando alguns meses com o pai, Pedro Scooby. No entanto, a atriz e apresentadora encontrou uma situação delicada: seu filho Bem, de oito anos, sofreu um acidente ao atravessar uma porta de vidro na casa do surfista, resultando em "ferimentos grandes" nas pernas. Luana, preocupada com a saúde do menino, decidiu levá-lo à praia com cuidados especiais, temendo que a areia pudesse agravar as feridas.

Na terça-feira (3), Luana se viu carregando Bem no colo para protegê-lo dos machucados, que a deixaram insegura em relação ao contato com a areia. "O Bem está com uns machucados na perna bem feios. Ele atravessou uma porta de vidro na casa do pai e as duas feridas da perna estão grandes," relatou a apresentadora em seus Stories do Instagram. Além disso, Luana teve que enfrentar um desconforto adicional ao machucar o joelho por carregar o filho e os pertences de banho, e usou uma faixa para aliviar a dor.

O atraso em seu voo, causado por greves em Portugal, onde Luana reside, adicionou mais estresse à sua viagem. Ela gravou um vídeo no aeroporto, expressando sua frustração e lágrimas ao enfrentar a espera prolongada para estar com seus filhos. Esse atraso intensificou a saudade e a ansiedade da atriz, tornando o encontro com os filhos ainda mais esperado e emocional.

Embora tenha recebido uma surpresa dos funcionários do hotel em Fernando de Noronha, Luana não teve a oportunidade de desfrutar do presente imediatamente, pois foi direto ao encontro dos filhos. Ela expressou sua gratidão pelo acolhimento dos funcionários, destacando o conforto que isso trouxe em um momento de intensa saudade e alegria, mas também de apreensão pela breve duração da visita. "É muita saudade, muita alegria, mas ao mesmo tempo um aperto no peito, porque 10 dias vão acabar e cada um vai cuidar da sua vida," refletiu Luana sobre o curto período que terá com os filhos.

