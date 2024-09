Internado há 12 dias, ex-BBB Rodrigão tem alta médica após retirar tumor

Rodrigo Gomes Simoni, mais conhecido como Rodrigão, recebeu alta médica nesta terça-feira (3/9) após passar 12 dias internado nos Estados Unidos. O ex-BBB foi hospitalizado às pressas devido a um sangramento inesperado no fígado e nos rins, o que levou à descoberta de um tumor na glândula suprarrenal esquerda. Após cirurgias bem-sucedidas, Rodrigão finalmente pode retornar para casa, deixando para trás momentos de grande tensão e incerteza.

A notícia foi compartilhada com muita emoção por Adriana Sant’Anna, esposa de Rodrigão e também ex-participante do reality show. Em suas redes sociais, Adriana expressou o alívio e a gratidão que ambos sentem por este desfecho positivo. "Estamos indo pra casa! 12 dias de intensivo com Jesus nesse hospital! Tem noção do quão apaixonados estamos pelo nosso Pai?", escreveu Adriana, mostrando a profundidade da fé do casal durante este período difícil.

Em um vídeo publicado recentemente, Adriana compartilhou um momento íntimo, onde Rodrigão, ainda vestido com a roupa do hospital, aparece visivelmente emocionado ao ser beijado por ela. A gravação foi feita três dias antes da alta, e reflete o apoio e a união que mantiveram durante toda a internação. "Vivemos a permissão Dele, vivemos a vontade Dele e nunca sentimos medo. Sabíamos e sabemos que apenas Ele tem o controle de tudo", afirmou Adriana, destacando a confiança inabalável do casal em sua fé.

Rodrigão e Adriana agora seguem para casa, fortalecidos por essa experiência. Para Adriana, este momento é um testemunho do amor e da proteção divina que os guiou e os manteve firmes. "Estamos saindo daqui ainda mais fortes como casal e filhos de Deus", declarou ela, aproveitando para incentivar seus seguidores a reconhecerem e agradecerem as bênçãos em suas próprias vidas.

