Cine Brasília exibe longas de brasileiros que são sucesso no exterior

A partir desta quinta-feira (5/9), o Cine Brasília vai exibir o primeiro live-action do diretor brasileiro Carlos Saldanha, sempre às 10h, e o elogiado Motel Destino, de Karim Aïnouz, sempre às 17h30. Uma seleção de curta-metragem também faz parte da programação da semana, que vai até a próxima quarta-feira (11/9).

Além da direção, Saldanha atuou no filme Harold e o lápis mágico. O novo trabalho do cineasta é uma adaptação de um livro infantil em que os desenhos de um menino de 4 anos ganham vida com a ajuda de um lápis especial. Já o diretor cearense Karim Aïnouz foi indicado a vários prêmios de festivais internacionais por Motel Destino. O longa narra a história de um estabelecimento do sexo que é palco de jogos de poder, violência e desejo.

O documentário paraense Meus santos saúdam teus santos, de Rodrigo Antonio, é o curta escolhido para esta semana. Inteiramente roteirizada pelo próprio diretor, a história conta a perspectiva do cineasta a partir do momento em que conhece a pajé Rojita e, por isso, entra em contato com o espiritual que o levará ao encontro de seus ancestrais.