Festival Sai da Lata está de volta depois de oito anos sem ser realizado

Oito anos depois da última edição, o festival Sai da Lata volta a Brasília. Em parceria com a Diferente Arte e a Cenaecia, as atividades acontecem no sábado (7/9) e no domingo (8/9) nas regiões administrativas do Cruzeiro e Varjão, a partir das 16h. A entrada é gratuita.

Entre os artistas que compõem a setlist, estão a guitarrista jazzista Marlene Souza, o duo Blues do Bolso, a cantora acústica Letícia Filho e o DJ GNG KNKL. A programação também conta com palhaçarias de Zé Regino e live painting do grafiteiro Turko, com o objetivo de proporcionar um programa para toda a família.

Criado em 2009, o festival multilinguagem Sai da Lata busca democratizar o acesso à música independente produzida no DF. Entre 2012 e 2016, foram realizadas cinco edições na Praça do Museu Nacional da República e, depois de um longo hiato, o projeto fica à disposição do público até o dia 28 de setembro de 2024. Realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC/DF), o evento continua a promover as manifestações culturais urbanas junto à música.





Serviço

Sai da Lata - Sai do Plano e Sai da Lata - Fora do Plano

Neste sábado (7/9) e domingo (8/9), das 16h às 21h, no Skate Park do Terraço Shopping (Cruzeiro) e na praça Skate Park (Varjão). Entrada gratuita. Classificação indicativa livre