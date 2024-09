Gil do Vigor revela desejo de se tornar Presidente do Brasil e conta como seria seu governo - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gil do Vigor, ex-participante do BBB 21, revelou durante participação no programa "Alma de Cozinheira", comandado por Paola Carosella, no GNT, seu desejo de se tornar Presidente do Brasil. Durante o bate-papo, aliás, o economista contou como seria seu governo.

"Vai ser um Brasil que foca na educação", afirmou ele, que é formado em Economia e atualmente está cursando o PhD na mesma área. "É quase que um idealismo, mas eu entendo a importância das questões sociais, porque eu sou oriundo disso. Eu vivi da biblioteca pública, porque eu não tinha livro, não podia comprar, eu procurava no lixo livros de matemática para eu poder estudar. E hoje eu posso pagar para os meus sobrinhos os livros que eles quiserem", declarou Gil.

Emocionado, o ex-BBB disse: "A educação é um ponto que me toca muito". Na sequência, ele citou um trecho de um livro do escritor Augusto Cury, "O Vendedor de Sonhos", que ressalta a importância de se ter desejos e anseios: "Eu sou um sonhador, eu não tenho vergonha de falar isso", completou Gil.

Em novembro do ano passado, Gil do Vigor já havia comentado sobre o desejo de se tornar Presidente do Brasil. Na época, no entanto, ele explicou que, primeiro, pretende terminar seu PhD. "Aguardarei minha formação como PhD. Talvez na eleição seguinte, se Deus quiser", disse ele.





