Morre Sérgio Mendes, ícone da música brasileira, aos 83 anos

Sérgio Mendes, um dos músicos brasileiros de maior sucesso no exterior, morreu nesta sexta-feira (6/9), em Los Angeles, aos 83 anos. O pianista e compositor morava nos Estados Unidos há 60 anos, com a esposa Gracinha Leporace.

Os familiares do artista confirmaram o óbito ao jornal O Globo, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. O músico enfrentava problemas respiratórios há dois anos.

O músico tem um grande marca no samba e jazz carioca. Nos anos 1950, Sérgio, ao lado de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, definiu o que era a Bossa Nova. O sucesso internacional iniciou pela música Mas que Nada, originalmente composta por Jorge Ben.

Sérgio ganhou um Grammy de melhor álbum de world music por Brasileiro (1993) e foi indicado ao Oscar pela canção Real in Rio, do filme Rio de 2011. Ele é o artista brasileiro que emplacou mais músicas na Billboard Hot 100, a parada musical dos Estados Unidos, com 14 hits.



