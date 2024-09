Davi Brito responde críticas e defende parceria com apostas online - (crédito: TMJBrazil)

Davi Brito, o campeão do BBB 24, está enfrentando críticas após sua recente parceria com uma plataforma de apostas esportivas.

O ex-brother resolveu se pronunciar sobre o assunto em um vídeo postado no Instagram, onde abordou as acusações e esclareceu sua posição sobre o jogo online.

Davi Brito não hesitou em defender sua atuação como garoto-propaganda de uma plataforma de apostas online, em meio a um mar de críticas. Em seu vídeo, ele ressaltou que seu trabalho com a plataforma esportiva não tem o intuito de promover o vício em jogos, mas sim oferecer uma opção de entretenimento responsável.

“Eu publico sobre casas de apostas e trabalho com um grupo esportivo. É importante entender que, em jogos de apostas, você pode ganhar ou perder. Não estamos aqui para incentivar as pessoas a perderem dinheiro. Nosso papel é deixar claro que o jogo deve ser encarado como uma forma de diversão, e não como uma maneira de ganhar dinheiro fácil,” explicou Davi.

Ele destacou que as plataformas de apostas têm regras rigorosas, como a proibição de participação para menores de 18 anos, e enfatizou a importância de jogar com responsabilidade. “Não estamos aqui para que você aposte seu dinheiro suado. O jogo é entretenimento, e não deve comprometer suas finanças pessoais. O que fazemos é promover uma diversão segura e responsável,” afirmou o ex-BBB.

Davi Brito aposta no entretenimento

Davi Brito foi categórico ao afirmar que sua colaboração com a plataforma de apostas visa proporcionar uma experiência de entretenimento, e não de investimento. Segundo ele, o objetivo é oferecer uma opção para aqueles que gostam de se divertir com apostas esportivas, sempre respeitando as diretrizes de responsabilidade.

Ele explicou que o papel dos influencers e garotos-propaganda é guiar o público para que o uso dessas plataformas seja seguro e consciente. “A mensagem que passamos é clara: divirta-se, mas sempre jogue com responsabilidade. Não se arrisque com seu dinheiro de forma imprudente. O jogo deve ser um passatempo, não uma forma de resolver problemas financeiros,” ressaltou.

Davi Brito também abordou a necessidade de uma comunicação honesta com o público, afirmando que a transparência é essencial quando se trata de promover qualquer produto ou serviço, especialmente algo tão sensível quanto apostas.

Ao final do vídeo, Davi reafirmou seu compromisso com a ética e a responsabilidade em suas parcerias comerciais, enfatizando que seu objetivo é sempre promover um uso seguro e consciente dos serviços que ele representa.

Davi Brito tem demonstrado um desejo de manter sua imagem pública intacta, mesmo diante das críticas, e sua defesa evidencia a importância de equilibrar o entretenimento com a responsabilidade social.