Marina Ruy Barbosa é cotada para viver Suzane von Richthofen em série inédita

Reprodução/Globo - Record Marina Ruy Barbosa e Suzane von Richthofen

Marina Ruy Barbosa, que está longe das telinhas desde que encerrou seu contrato fixo com a Globo, após o fim da novela Fuzuê (2023), em março deste ano, está cotada para viver Suzane von Richthofen na ficção.

Segundo informações do jornal O Globo, a atriz pode integrar o elenco da série Tremembé, produzida pelo Prime Video. A produção virá com uma retratação da penitenciária de São Paulo, que recebeu criminosos conhecidos pelos brasileiros, como ela, que chocou o país ao ter sido a mandante do assassinato de seus próprios pais, Manfred e Marísia, em 2002.

A pré-produção da série inédita, inclusive, já teve inicio, e as gravações estão previstas para começar ainda ao longo deste semestre, sob direção de Vera Egito. O livro Suzane: Assassina e Manipuladora (2020), de Ulisses Campbell, serve de inspiração para o enredo.

Curiosamente, também na ficção, Suzane von Richthofen foi interpretada por Carla Diaz nos filmes A Menina Que Matou os Pais, O Menino Que Matou Meus Pais, ambos de 2021, e A Menina Que Matou os Pais – A Confissão (2023), do Prime Video.

