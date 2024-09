Filme brasileiro Manas ganha prêmio em mostra do Festival de Veneza

Dira Paes está no filme 'Manas', premiado no Festival de Veneza nesta sexta-feira (6/9) - (crédito: João Miguel Jr/Globo)

Dirigido por Marianna Brennand e com Dira Paes no elenco, o filme brasileiro Manas ganhou o prêmio GDA Director’s Award na mostra Giornate Degli Autori, no Festival de Veneza. O longa conta a história de uma menina de 13 anos que, à medida em que cresce, percebe estar presa em um ambiente abusivo. O filme se passa na Ilha do Marajó, no Pará, e tem como protagonista a atriz estreante Jamily Correa, que interpreta a menina Marcielle.

A personagem é, de certa forma, uma heroína que tenta escapar, graças às irmãs, de um ambiente de violência doméstica e de gênero. Para isso, ela também precisa lutar contra toda uma estrutura machista e violenta que domina a comunidade na qual vive.

A mostra paralela Giornate Degli Autori é uma das mais importantes do Festival de Veneza e o prêmio é concedido a filmes de cineastas emergentes e inovadores. O filme vencedor leva uma quantia de 20 mil euros destinados à promoção e circulação da obra. O 81º Festival Internacional de Veneza se encerra neste sábado (7/9).

Além de Manas, há cinco outros filmes brasileiros sendo exibidos nesta edição do festival italiano. O longa Ainda estou aqui, com direção de Walter Salles e com Fernanda Montenegro no elenco, concorre na mostra principal ao Leão de Ouro. A obra é uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e foca na personagem de Eunice, mulher do deputado Rubens Paiva, cassado e assassinado pela ditadura militar.

Na seleção Fora de Concurso, está Apocalipse nos trópicos, de Petra Costa, e na mostra Horizontes Curtas entrou Minha mãe é uma vaca, de Moara Passoni. A hora e a vez de Augusto Matraga, de Roberto Santos, 40 dias sem sol, de João Carlos Furia, também estão em mostras paralelas. Manas também está escalado para o Festival do Rio 2024