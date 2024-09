Caravana da Criança volta em setembro para estudantes da rede pública

A 7ª edição da Caravana da Criança — evento que promove a música, a arte circense e cênica — chega ao Distrito Federal esta mês com oito imersões em escolas públicas das regiões administrativas de Taguatinga, Guará, São Sebastião, Sobradinho, entre outras. A Caravana estreia na quinta-feira (12/9).

O objetivo do projeto é mostrar aos estudantes a arte plural, misturando música, teatro e circo. Estarão disponíveis para as crianças espetáculos interativos, oficinas de dança, literatura e contação de histórias, além do fantoche típico nordestino Mamulengo. Todas as atividades levam à diversidade da cultura brasileira e à reflexão dos temas apresentados.

Durante este evento, o feedback da garotada é sempre positivo, por meio da participação coletiva. Entre os artistas que participam da Caravana estão Bella Rocha, Erika Mesquita, Isabella Rovo, Ismael Rattis, Nelson Latif e o desconhecido David. O projeto é uma realização da Lei Paulo Gustavo com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF).





Serviço

7ª Edição da Caravana da Criança

Quinta-feira (12/9), na EC 22 Ceilândia

Sexta-feira (13/9), na EC 10 Taguatinga e na EC 05 Guará

Terça-feira (17/9), na EC Vila do Boa, São Sebastião

Quarta-feira (18/9), na CED Gesner Teixeira, Gama

Quinta-feira (19/9), na Escola de Deficientes Visuais, Plano Piloto e na EC Santa Helena, Sobradinho

Sexta-feira (20/9), na EC 1 do Paranoá