Deborah Secco deixa Globo após 29 anos

Deborah Secco, atriz, não teve seu contrato renovado com a Globo. Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, a famosa se despede da emissora carioca, contudo, faz parte do elenco da segunda temporada de Rensga Hits!, no Globoplay.

A estreia da atriz foi na novela Mico Preto, de 1990, escrita por Marcílio Moraes. Ainda nos anos 90, chamou atenção no seriado Confissões de Adolescente,1994, e a novela A Próxima Vítima, de 1995.O auge da atriz foi na novela Laços de Família (2000), em que interpretou a icônica vilã Íris, e Celebridade (2003), como a deslumbrada Darlene. O trabalho mais recente da atriz foi no remake flopado de Elas por Elas, ano passado, que patinou na audiência.

Recentemente, no programa Dois em Cena, do canal Viva, Deborah Secco afirmou que não existe beijo técnico em novelas. "Isso surgiu no meio do caminho, na nossa geração não tinha isso. Nunca dei beijo sem língua e sempre fui retribuída", confessou.

Deborah Secco está confirmadíssima no filme Bruna Surfistinha 2, que será gravado em breve. "Estou muito ansiosa, não imaginava que fosse acontecer. Os produtores queriam e todos os anos vinha esse convite pra mim, mas não pensava. Achava que já tinha feito um grande filme e que fomos muito felizes com tudo o que propomos a fazer no 1 e que não valia arriscar o 2."

