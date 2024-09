Reprodução/ Instagram @fabioarrudaoficial Fábio Arruda

No sábado (07), o icônico consultor de etiqueta Fábio Arruda, que fez participações no Mais Você, chegou a integrar o elenco de A Fazenda, morreu na sua casa, em São Paulo, aos 54 anos, após ter ido às redes anunciado uma cirurgia de emergência devido a uma artéria obstruída. Vários famosos lamentaram a partida precoce do famoso.

Sonia Abrão, apresentadora do A Tarde É sua, comentou que chegou a gravar uma entrevista no podcast de Fábio Arruda, o Pod Arruda?, que será veiculado ainda em setembro.

"Ainda sem chão com essa notícia! Em agosto, ele me entrevistou no seu podcast, o " PodArruda?", um papo que iria ao ar agora em setembro. Ele estava ótimo, no maior pique, mas logo depois vieram a internação por problema no coração e a alta! E qdo se imaginava que já estivesse tudo resolvido, vem a morte! Em casa, aos 54 anos, provavelmente de infarto! Um baque! Vai com Deus, querido! Não vou esquecer a nossa última conversa, nem as taças e o champanhe! O brinde fica pra eternidade!".

Leda Nagle chegou a compartilhar inúmeras fotos com o amigo. "Perdi hoje um grande amigo. Fabio Arruda. Uma pessoa de bem com a vida, inteligente, dona de um humor extraordinário, que gostava da vida e de viver. Triste demais. Perda forte demais!", lamentou.

Adriane Galisteu, apresentadora da A Fazenda 16, também ficou comovida com a morte do consultor de etiqueta. "Meu Deus Fábio que tristeza!", comentou.

O post Adriane Galisteu, Sonia Abrão e mais famosos lamentam morte de Fábio Arruda foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.