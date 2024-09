Resumo de Mania de Você: tudo o que acontece na primeira semana da novela

Foto: Manoella Mello/Globo Luma (Agatha Moreira) e Rudá (Nicolas Prattes) em Mania de Você

Nesta segunda-feira, dia 9 de setembro, estreia Mania de Você, a nova novela das 21h. Escrita por João Emanuel Carneiro, o mesmo autor de sucessos como A Favorita, Avenida Brasil, Da Cor do Pecado e Todas as Flores, a trama promete conquistar os noveleiros de plantão com uma história envolvente e repleta de reviravoltas.

O elenco é formado por atores muito conhecidos pelo público, além de talentos da nova geração. Entre os protagonistas estão Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz), Luma (Agatha Moreira) e Rudá (Nicolas Prattes).

Na trama, Viola e Luma inicialmente desenvolvem uma amizade. Porém, com o tempo, acabam se tornando rivais. A história ainda explora como os encontros ao longo da vida podem evoluir para manias e obsessões.

Quer saber tudo o que vai rolar em Mania de Você entre os dias 9 e 14 de setembro? Confira logo abaixo um resumo completo de tudo o que acontece na primeira semana da novela:

9 de setembro (segunda-feira)

"Viola e Luma nascem no mesmo dia. Marcel leva Viola, abandonada pela mãe, para casa. Luma é herdeira de Cecília, que morre no parto da filha. Molina e Mércia armam para afastar o pai biológico de Luma, de olho na fortuna da criança. Passam-se 12 anos. Mavi se impressiona com Viola, ao vê-la fazendo acrobacia no sinal de trânsito. Em Angra dos Reis, Molina receia que a relação de Luma com Rudá possa atrapalhar seus planos. Rudá e Luma fazem um pacto de amor. Após alguns anos em Paris, Luma volta ao Brasil, para desespero de Molina. Luma afirma a Rudá que voltou para se casar com ele. Moema lembra a Rudá que a mulher da vida dele ainda está para chegar. Viola defende Marcel de Mosquito, e Mavi ajuda a menina a sair da comunidade."

10 de setembro (terça-feira)

"Mavi aproveita a ausência de Mércia e instala microcâmeras no escritório de Molina. Viola não se sente confortável na presença de Molina. Viola conhece Rudá por acaso na ilha."

11 de setembro (quarta-feira)

"Rudá ajuda Viola, que cai em um barranco e desloca o ombro. Mavi não gosta de ver Viola com Rudá. Luma deixa claro ao pai que a propriedade pertence a ela. Mavi tenta convencer Viola a ficar na ilha. Berta avisa a Molina que Henrique ficará um tempo na ilha com a mulher e o filho. Luma contrata Viola como sua assistente de cozinha. Viola revela a Luma que não é apaixonada por Mavi."

12 de setembro (quinta-feira)

"Luma enfrenta Molina. Mércia aconselha Molina a se aproximar de Rudá. Henrique comunica a Ísis que deseja se separar dela. Ísis arma um plano com Guga. Molina convida Rudá para jantar em sua casa. Rudá e Viola se encontram."

13 de setembro (sexta-feira)

"Molina trama para aproximar Luma de Mavi. Viola reage às atitudes de Molina. Henrique avisa a Berta que demitirá Guga. Henrique flagra Ísis com Guga e deduz que Tomás é filho dele. Ísis e Henrique brigam. Molina percebe o clima entre Rudá e Viola. Henrique sofre um acidente no mar. Molina observa Rudá com Viola. Molina filma Viola com Rudá. Berta e Tomás se desesperam quando Mavi comunica que encontraram Henrique. Rudá confessa a Luma que está apaixonado por outra pessoa."

14 de setembro (sábado)

"Luma se desespera e Viola se sente culpada. Rudá diz a Viola que não consegue ficar longe dela. Luma acusa Mércia de estar mancomunada com Molina. Moema aconselha Rudá a seguir seu coração. Luma perdoa Viola, com a condição de a amiga se afastar de Rudá. Mavi observa Molina saindo do quarto de Mércia, e conclui que a mãe tem um caso com o patrão. Ísis arma para Guga. Mércia faz uma revelação a Mavi."

