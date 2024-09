Grupo de choro faz oficina de ritmos neste domingo na Torre de TV.

O domingo (15/9) terá a monotonia das manhãs de domingo quebrada pela banda Chorodelas com show e oficina de corpo e ritmo. Após a apresentação, às 9h30, Jéssica Carvalho e Daniel Pitanga realizam uma oficina gratuita de corpo e ritmo. Os oficineiros vão ensinar brincadeiras de ritmo, percussão corporal e improvisação com voz. De acordo com Jéssica Carvalho, o objetivo é entrar em contato com a música. "O foco é a diversão, a improvisação e um entendimento mais lúdico sobre ritmo", destacou.



Curumin lança quinto álbum com mensagem de reconexão pós-pandemia

"Em casa", afirma Sabrina Petraglia, que volta à tevê e ao país com Família é tudo

Projeto literário para preservação do cerrado chega ao Riacho Fundo





O projeto Na feira com Chorodelas nasce da vontade das integrantes do grupo de levar música brasileira para a rotina das feiras de domingo. Formada por Jéssica Carvalho no cavaquinho, Laila Emanuely no violão 6 cordas, Ana Cesário na flauta transversal e Lu Dusi no pandeiro, a banda recebem ainda a trompetista e trombonista Mirian Marques e a baterista Sofia Ribas para compor o show.

O repertório vai dos clássicos de Pixinguinha a Chiquinha Gonzaga e pretende atrair um público que a princípio não frequentaria rodas de choro. Formadas na Escola de Choro Raphael Rabello e na Escola de Música de Brasília, as musicistas estão sempre envolvidas em eventos para difusão deste ritmo. As apresentações serão realizadas nas feiras do DF, tais quais a Feira do Guará, da Torre de TV e a Feira Permanente de Taguatinga

Serviço

Apresentação e oficina musical da banda Chorodelas,

Na Feira da Torre de TV, às 9h30.