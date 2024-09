Curumin lança quinto álbum com mensagem de reconexão pós-pandemia

Entre o hip hop, o funk, o jazz, a bossa nova e o samba, o cantor Curumin lança o álbum Pedra de selva nesta quarta-feira (11/9). O lançamento explora a mensagem da reconexão com a sensibilidade e a natureza humana pós-pandemia. Durante a quarentena, o artista se dedicou aos estudos da bateria e do violão e o álbum começou a ser criado. O trabalho dialoga com o medo e a raiva do período e fala sobvreo retorno às velhas tecnologias.

Curumin descreve a pandemia como um período de grandes mudanças, mas também de estagnação. Ao lado da família, a música foi o que manteve o cantor comprometido. Ele descreve as velhas tecnologias como o sentimento de sensibilidade intrínseco a todo ser humano e o valor dado à coletividade: “As pessoas vencem por si só como indivíduos. Mas somos todos conectados em um só organismo vivo. Precisamos cooperar mutuamente para que os avanços tecnológicos não nos impeçam de observarmos um ao outro.”

Inspirado em pensadores como Ailton Krenak e Saloma Salomão, o cantor revisitou experiências para representá-las por meio da natureza. O foco no desenvolvimento do espírito e da relação com o ambiente é uma pauta importante para Curumin. A sonoridade experimental e fluida constrói uma ambientação na qual o ouvinte se conecta nas faixas a partir do movimento crescente de adição de instrumentos.

As faixas representam mensagens que o próprio cantor gostaria de ouvir no lugar do público. Ele diz que foi salvo pela música durante a pandemia e que deseja fazer as pessoas se sentirem bem. “São Paulo, onde moro, é uma cidade desesperançosa, desligada da conexão humana. No isolamento isso fez mais falta ainda, e busquei um refúgio na música para também incentivar os outros a buscar a paz e a esperança”, conta.

O trabalho conta com colaborações de François Muleka, Funk Buia, Ava Rocha, Josyanne, Jéssica Caetano, Iara Rennó, Livia Nery e Rimon Guimarães. Os três filhos do cantor, Rubi, Bento e Benedito, foram convidados para contribuir no backing vocal do álbum. O lançamento é produzido pela produtora Perene Filmes, de François Muleka e Jéssica Junqueira.