Projeto literário para preservação do cerrado chega ao Riacho Fundo

O Parque Ecológico do Riacho Fundo I receberá, a partir desta quarta-feira (11/9) até o dia 21 de setembro, a segunda edição do projeto Toca Literária do Cerrado. A iniciativa busca, por meio da literatura e outras linguagens de arte, debater e sensibilizar a população sobre o uso responsável deste ecossistema. A abertura do evento ocorrerá no Dia Nacional do Cerrado (11/9).

Na inauguração, o médico veterinário Otávio Maia participará de um bate-papo sobre os animais do Cerrado, e depois o ilustrador Jô Oliveira fará uma oficina de desenhos. Em uma grande tenda de bambu, cheia de livros ilustrados, irão ocorrer 32 leituras de histórias, seguidas de rodas de conversa, oficinas para crianças de até 10 anos, e dois passeios-guiados: um pela flora, neste domingo (15/9), e outro em busca de nascente na área do Parque, no dia 21 de setembro.

Criado pela professora Cristiane de Salles, o Toca Literária do Cerrado também visa democratizar o acesso à literatura, à arte e à ciência. “O projeto nasceu com a proposta de ampliar horizontes, desenvolver o pensamento crítico e impulsionar ações propositivas dos participantes”, explica a idealizadora, em nota.