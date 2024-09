Primeiro livro de Carolina Albuquerque concorre ao Prêmio Kindle 2024

Em menos de um mês de lançamento, o livro Óndè foi indicado ao Prêmio Kindle 2024. O primeiro romance de Carolina Albuquerque está na 41ª posição dentre 100 obras mais vendidas na categoria Fantasia Contemporânea. O livro está à venda na Amazon.

O enredo gira em torno da personagem Camélia que, após ser rejeitada pela família, é adotada por uma serviçal. Rebatizada como Pilar, a protagonista, que carrega uma herança marcada por violência, será desafiada a lidar com segredos do passado que insistem em emergir. Em Óndè, a dualidade do existir, permeada por aridez e doçura, entrelaça as histórias dos personagens, transmutando o leitor a um universo mágico e duramente real.

Na 9ª edição, o Prêmio Kindle premiará o autor vencedor no valor de R$50 mil e publicará em versão física o livro escolhido. Para participar, é necessário preencher a inscrição, que é gratuita, e ter publicado uma obra inédita na ferramenta Kindle Direct Publishing (KDP).