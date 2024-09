Os Goonies: relembre história do filme que ganhará continuação após 40 anos

Clássico dos anos 1980, o filme de aventura Os Goonies (1985) vai ganhar uma sequência quase 40 anos depois do lançamento. Para a alegria dos fãs, as informações reveladas pelo The Sun apontam a volta do elenco original, “mas as possibilidades de onde levar a sequência são infinitas”, escreveu o jornal. “O original é tão significativo culturalmente que a Warner Bros sabe que precisa acertar totalmente”, declarou.

O filme infantil foi responsável por revelar grandes estrelas do cinema comercial. O blockbuster, dirigido por Steven Spielberg, é estrelado por Sean Austin, que fez sucesso em Senhor dos Anéis; Josh Brolin, de Deadpool 2 e Vingadores; Corey Feldman; Jeff Cohen; Martha Plimpton; e Ke Huy Quan, que ganhou o Oscar de Melhor ator coadjuvante por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.

“Os Goonies têm 39 anos agora e a ideia de que eles podem levar a magia do filme para um público totalmente novo deixou a equipe muito animada”, contou fonte ouvida pelo The Sun. As expectativas são de que o longa comece a ser gravado em 2025 e seja lançado em 2026 ou 2027.

Relembre a trama



Os Goonies narra as aventuras de um grupo de crianças que prepara uma “despedida” para o bairro, onde vários prédios serão demolidos, quando encontram um misterioso mapa na casa de um deles. A partir de então, a turma entra em uma aventura atrás do tesouro perdido do pirata Willy Caolho, que pode impedir a demolição.

Com muita aventura e emoção, eles embarcam em um mundo subterrâneo cheio de armadilhas atrás do tesouro.