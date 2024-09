Sony anuncia o novo PlayStation 5 Pro; veja detalhes

Durante uma transmissão ao vivo de 9 minutos nesta terça-feira (11/9) a Sony anunciou uma versão melhorada do atual "carro-chefe" da empresa: o PlayStation 5 Pro, que conta com mais poder de processamento que a versão Slim do videogame — com 2TB de armazenamento. Essa nova versão não incluirá um leitor de CDs, mas o item poderá ser comprado separadamente, adquirido e instalado no console posteriormente.

O PSSR (PlayStation Spectral Resolution) uma nova tecnologia desenvolvida pela Sony, promete aumentar as resoluções dos jogos de 1080p para 4K sem sem necessariamente exigir a seleção de modo desempenho ou modo gráfico. A performance do PS5 Pro é dos seus destaques com uma placa gráfica da versão normal pontuando 10,28 teraflops de processamento e atingindo agora, 33,5 teraflops, como apontado na apresentação, o aumento marca 45% de melhoria da versão base. Além disso, o console utilizará inteligência artificial para aumentar a qualidade do Ray Tracing no PS5 Pro.



Recepção



Apesar da novidade, a recepção do console melhorado teve críticas, com reclamações do preço muito alto para um console sem leitor de discos, sendo US$ 699 e 799 euros — valores equivalentes a R$ 3.900 e R$ 5000. O vídeo da apresentação do novo console, publicado no YouTube conta com quase 200 mil dislikes dos usuários, além disso, a base mostrada na apresentação do console também é vendida separadamente, algo que indignou alguns dos jogadores.



Fora isso, a apresentação do evento não trouxe nenhuma novidade para os proprietários do console da Sony, mesmo com a novidade de um console mais potente, não tiveram qualquer menção de jogos que estão a caminho da plataforma, todos os títulos testados no novo PlayStation 5 já haviam sido lançados ou já faziam parte da galeria de lançamento da primeira versão. O PlayStation 5 Pro chega em 7 de novembro deste ano nas lojas de todo o mundo.